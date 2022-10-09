Son Dakika | Polonya'nın Gdanks kentinde küçük bir teknenin batması sonucu 3 kişi öldü Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Polonya'nın Gdanks kentinde turistleri taşıyan küçük bir teknenin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Polonya'nın Gdanks kentinde turistleri taşıyan küçük bir teknenin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. BBC'nin haberine göre, Motlawa Nehri'nde, 2'si görevli 14 kişinin bulunduğu bir tekne battı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada, 60 yaşındaki bir kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni tam olarak bilinmezken, turistleri taşıyan teknenin yakınlardaki bir römorkörün yol açtığı dalgalar nedeniyle batmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Gdanks Belediye Başkanı Aleksandra Dulkiewicz, kazayı "büyük trajedi" olarak nitelendirerek kazanın nedeninin yakında açıklanacağını kaydetti. Kaynak: AA / Güncel Polonya Güncel Haberler Son Dakika

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