Bakan Akar olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek. NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek. NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak olan Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel