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Son dakika haberi: POLİSLERİ GÖRÜNCE ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE AĞAÇLARIN ARKASINA SAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre DÜZCE'de, polisleri görünce ağaçların arasına saklanan sürücü, motosikletinin çalıntı olduğu belirlenip gözaltına alındı.

DÜZCE'de, polisleri görünce ağaçların arasına saklanan sürücü, motosikletinin çalıntı olduğu belirlenip gözaltına alındı.

Atatürk Bulvarı'nda gece saatlerinde polis ekipleri, bir araca işlem yaparken bir motosiklet sürücüsünün kavşaktaki ağaçların arkasına saklandığını fark etti. Sürücünün yanına giden polisler, motosikletin plakasız olduğunu gördü. Yapılan sorguda motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Sürücü Hasan Ç. gözaltına alındı. Hasan Ç.?ye ayrıca plakasız ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 5 bin 466 lira ceza kesildi. Motosiklet ise çekici ile yediemin otoparkına götürüldü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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