Çankırı'da bir kişinin üzerinde ve valizinde 308 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Çankırı'da bir kişinin üzerinde ve valizinde 308 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da bir kişinin üzerinde ve valizinde 308 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çankırı'da bir kişinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 308 paket kaçak sigara bulundu.

Çankırı'da bir kişinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 308 paket kaçak sigara bulundu.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüphe üzerine E.D. durduruldu.

Üzerinde ve valizinde yapılan aramada bandrol olmayan 308 paket sigara ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı'da bir kişinin üzerinde ve valizinde 308 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çankırı'da bir kişinin üzerinde ve valizinde 308 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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