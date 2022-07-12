Son dakika: Polis otosuna ateş etti, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika: Polis otosuna ateş etti, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
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Son dakika: Polis otosuna ateş etti, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre ÇORUM'da pompalı tüfekle polis otosuna ateş eden S.D. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

ÇORUM'da pompalı tüfekle polis otosuna ateş eden S.D. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin elinde silahla çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.D. olduğu belirlenen şüpheli olay yerine gelen polis otosuna da pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu polis otosuna çok sayıda saçma isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda S.D., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Güncel Haberler Son Dakika

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