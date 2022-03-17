Son dakika... Polis merkezinde imza attıktan sonra öldürülmüş

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in (26) babası Mehmet Ali Demir'i (51) Ankara'da tabancayla vurarak öldüren Ramazan Selvi (22) tutuklandı. Ramazan Selvi'nin, Aksaray'daki olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Ali Demir'i, polis merkezinde imza attıktan sonra takip edip, öldürdüğü ortaya çıktı.

Ramazan Selvi, önceki gün Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ali Demir'e bulunduğu otomobilden ateş açtı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Demir, ambulansla kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ramazan Selvi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Selvi, emniyette verdiği ifadesinde, Mehmet Ali Demir'in oğlu Ali Demir'in geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi. Ramazan Selvi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölen Mehmet Ali Demir'in oğlu İsmail Demir, "Her şey ortada. Geçen senenin 7'nci ayında kardeşim, namusu için karşı taraftan 4 kişiyi öldürdü. Karşı taraf da gelip benim babamı öldürdü, olayın hepsi budur. Benim babam, Aksaray'da yaşanan olaydan sonra ayın belirli günlerinde polis merkezine gidip imza veriyordu. Bu konunun dosyasında ise gizlilik kararı vardı. Bu sebeple babamın hangi karakola gidip imza attığını kimse bilmiyordu. Karşı taraf evimizin adresini falan bilmiyor. Babam imza verdikten sonra saldırıya uğradı. Karakolun yerini bir şekilde öğrendiler ve gelip babamı vurdular. Daha önce takip edildiğimizi hiç fark etmedik. Ancak çok kez bizi tehdit ettiler" dedi.