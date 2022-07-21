Son Dakika | Polis eve girince poşetlerdeki esrarı klozete atıp, sifonu çektiler Son dakika gündem haberi: Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)-İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 3 şüpheli, ellerindeki poşetlere sarılı esrarları tuvalete atıp, şifonu çekti. Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)-İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 3 şüpheli, ellerindeki poşetlere sarılı esrarları tuvalete atıp, şifonu çekti. Kapıyı kırıp içeri giren polis, gider borularını söküp poşetlenmiş toplam 167,2 gram esrarı ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı'nın Refik Şevket İnce Mahallesi 2162 Sokak'ta oturan İ.K.'nin (25) evinde uyuşturucu sattığını belirledi. Ekipler, dün adrese operasyon düzenlendi. Eve gelerek zili çalan ekipler, cam kırılma ile tuvalet sifon çekme sesini duyunca kapıyı kırıp içeri girdi. Şüphelilerin yakalanmamak için ellerindeki uyuşturucuları klozete attıklarından şüphelenen polis, gider borularını söküp, arama yaptı. Kanalizasyon sistemindeki borularda poşetlere sarılı halde toplam 167,2 gram esrar bulundu. Ayrıca uyuşturucu satışından kazanıldığı belirlenen 14 bin 690 TL'ye el kondu. Evdeki Ş.Y. C.N.K ve İ.G., yakalanıp, gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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