Son dakika... Plakasız minibüsle polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, plakasız minibüsle polisten kaçan 3 şüpheli kaza yapınca gözaltına alındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, plakasız minibüsle polisten kaçan 3 şüpheli kaza yapınca gözaltına alındı.
Kurtuluş Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan ekipler, içerisinde 3 kişi bulunan plakasız minibüsü durdurmaya çalıştı.
Polisin "dur" ihtarı üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Yaklaşık 15 kilometre kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan zanlılar, daha sonra ekip aracına çarpınca yakalandı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel