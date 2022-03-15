Son dakika... Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz (2)

MUĞLA (DHA) - GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINDAN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'nın, suç delillerini gizleyip, yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) avukatın itirazı üzerine tahliyesine karar verilmesine, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir itiraz etti.

Avukat Epözdemir, itiraz dilekçesinde, "Sanık Mertcan Avcı hakkında 14 Mart tarihinde tesis edilmiş olan hukuka aykırı tahliye kararına karşı itirazımızın kabulünü ve bahsi geçen kararın kaldırılarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı tesis edilmesini talep ederiz. Mahkemeniz aksi kanaatte ise, itirazımızın incelenmek üzere Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini ve karar verilmesini de ayrıca talep ederiz" dedi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,