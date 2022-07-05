Son dakika! PENDİK'TE ÜZÜM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI Gelen son dakika haberine göre PENDİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan üzüm yüklü kamyon devrildi. PENDİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan üzüm yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Pendik Kuzey Marmara Mecidiye Bağlantı Yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Nihat Mavi yönetimindeki 46 AAD 521 plakalı üzüm yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kamyondaki üzüm kasaları yola saçıldı. Araç sürücüsü Nihat Mavi ve eşi Özlem Mavi yaralandı. Aynı yönde araçlarıyla seyreden diğer sürücüler kazayı görünce yardıma koştu. Yaralılar, kamyonun camı kırılarak dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sağlık ekipleri istendi. Olay yerini bulma konusunda zorluk çeken sağlık ekipleri geç kalınca yaralılar uzun süre yerde bekledi. Daha sonra yaralı çift olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı gören sürücü Yavuz Gültekin, "Biz tam giriyorduk yola karanlığı gördük. Hemen durduk müdahale ettik. Yaralıları çıkardık, camı kırdık. Ambulansa haber verdik geldiler. Bir saattir arıyoruz ancak buldular. Konum gönderdik, resim gönderdik. 4-5 kere aradık" dedi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Marmara Tragger Pendik Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika! PENDİK'TE ÜZÜM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.