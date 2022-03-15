PENDİK'TE İKİ AİLENİN SİLAHLI KAVGASI

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te iki aile üyeleri sokakta kavga ettiler. Kavga sırasında silahını çıkaran bir kişi rastgele ateş etti. Silahla kimsenin yaralanmadığı kavgada bir kişinin burnu kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Mart Cumartesi saat 22.00 sıralarında Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri belinden silahını çıkararak etrafa rastgele ateş açtı. Silah sesini duyanlar kaçarak markete ve apartmanlara sığındı. Silahlı saldırgan kaçanlardan birine yönelerek bir el daha ateş etti. Sonrasında ateş ettiği kişiye tekmeyle saldırarak, burnunu kırdı. Şans eseri kimsenin silahla yaralanmadığı kavgada, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dışarda kalabalığı gören Bekir Öztaş "Oğlum balkona sigara içmeye çıkmıştı. Ben de o sırada dışarı baktığımda dört tane polis aracı vardı. Dışarısı kalabalıktı. 50 kişi vardı. Başka bir şey görmedim" dedi.