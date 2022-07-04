Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu Son dakika haber: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Özgül'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, Uzman Çavuş Özgül'ün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Özgül için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı. AA / Özcan Yıldırım - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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