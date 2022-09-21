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Son dakika haberi | Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Bir son dakika haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere kaçacak yer bırakılmıyor.

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere kaçacak yer bırakılmıyor. Teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 15 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 tanksavar silahı, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet makinalı tabanca, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, çok sayıda bombaatar mühimmatı, 5,56 mm ve 7,62 mm çapında mühimmat, sabit merkez telsiz, termal kıyafetler, 1 adet mesafe ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Evren Doğru - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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