Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 300 kadına verdiği Çanakkale gezisi sözünü yerine getirdi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür ve Sosyal etkinlikler kapsamında, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtlara kültür gezisi organize edildi.

Belediye Başkanı Tekin, yaptığı açıklamada, 300 kadının 7 otobüsle geziye katıldığını bildirdi.

Kendisinin de yer aldığı geziyi, Çanakkale şehitlerini anmak ve onlara dua etmek için düzenlediklerini kaydeden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Milli ve manevi değerlerimizi, Çanakkale ruhunu, ilçe kadınlarımıza aşılmak istedik. Pazaryeri Belediyemizin kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında ilçemiz kadınları ile ecdadımızın eşi ve benzeri olmayan bir destan yazdığı, Milli Mücadele'nin destanlaştığı Çanakkale'yi görme ve şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etme imkanı bulduk. Her Türk halkının, bu vatanın ölümsüzleştirilmesinin ayak izlerini taşıyan Çanakkale'yi mutlaka görmesi gerekiyor. Şehitlerimizin ruhları şad olsun."