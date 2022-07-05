Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, yağışlar nedeniyle çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Ketta'da kerpiçten yapılan çok sayıda ev yıkılırken ağaçlar yollara devrildi, elektrik kabloları hasar gördü. Ordunun da katıldığı bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Ketta Güncel Haberler Son Dakika

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