Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü - Haberler

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Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan Ketta'da kerpiçten yapılan çok sayıda ev yıkılırken ağaçlar yollara devrildi, elektrik kabloları hasar gördü.

Ordunun da katıldığı bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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