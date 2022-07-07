Son dakika... Pakistan'da sel sularının doldurduğu kömür madeninde sıkışan 10 işçi öldü
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Thatta şehrinde, sel sularının doldurduğu kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 10 işçi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Thatta şehrinde, sel sularının doldurduğu kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 10 işçi hayatını kaybetti.
Thatta'ya bağlı Jhimpir köyünde, sel sularının doldurduğu madenden pompalar aracılığıyla suyun çekilmesinin ardından işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hayatını kaybeden 10 işçinin naaşı, zorlu bir çalışmanın ardından kömür ocağından çıkarıldı.
Bölgede son birkaç gündür muson yağmurları etkili olmuştu. Şiddetli yağmur sebebiyle oluşan sel suları, işçiler içerideyken kömür madenini basmıştı.
İşçilerin kurtarılması için 5 Temmuz'da çalışma başlatılmıştı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel