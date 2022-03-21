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Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 2 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 2 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Bajaur bölgesinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiği, çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, Terörist, Asker, Güncel, Haberler

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