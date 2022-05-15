Son dakika! Pakistan'da askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker öldü - Haberler

Son dakika! Pakistan'da askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker öldü
AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesinde askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Miranşah, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının faal olduğu bölgelerden biri olarak biliniyordu.
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel