Son dakika! ÖZEL TASARIM SİLİNDİR İÇİNDE 5 KİLO ESRARA 2 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika! ÖZEL TASARIM SİLİNDİR İÇİNDE 5 KİLO ESRARA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde bagaj kısmında yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine açılan özel tasarlanmış silindir içinde 5 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde bagaj kısmında yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine açılan özel tasarlanmış silindir içinde 5 kilo esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergani ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı. Narkotik köpeği, otobüsün bagaj kısmında bulunan özel tasarlanmış metal silindire tepki verdi. Bunun üzerine açılan silindirde 5 kilo esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Son dakika! ÖZEL TASARIM SİLİNDİR İÇİNDE 5 KİLO ESRARA 2 GÖZALTI

Son dakika! ÖZEL TASARIM SİLİNDİR İÇİNDE 5 KİLO ESRARA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik, Esrar, Güncel, Haberler

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