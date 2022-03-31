Son Dakika | Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine özel klip yapıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye ziyaretinde kaydedilen görüntülerden oluşan bir klip hazırladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisince hazırlanan klip, Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in "Sizlerle, Özbekistan topraklarında bir kez daha görüşmemizden dolayı memnunum. Sizlerin misalinizde kardeş Türk halkına derin saygılarımı sunarım. Ata yurdunuza hoş geldiniz." ifadeleriyle başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı uçağının Taşkent Havalimanı'na indiği andan, Türk heyetinin karşılanmasına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Özbekistan Parkı'nda Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bırakmasından ikili ve heyetler arası görüşmelere ve iki liderin tarihi Hive şehrine ziyaretine kadar iki günlük ziyaretin tüm görüntülerinin kullanıldığı 2 dakikalık klipte, Erdoğan'ın "Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin, gönül dostlarımızın arasındayız. 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." sözlerine yer verildi.

Klipte, Taşkent'teki resmi karşılama törenine ait görüntülerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etmesiyle ilgili detaylar da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in "Biz, bundan 5 yıl önce kardeşim ile işe başladığımızda karşılıklı ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarılmasına ilişkin büyük bir plan hazırlamıştık. Bugün imzalanacak tercihli ticaret anlaşması, bu çabalarımıza büyük bir kapı açacaktır." sözleri de klipte kullanıldı.

Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda dile getirdiği "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in Yeni Özbekistan şiarıyla 6 yıldır kararlılıkla uyguladığı reformları takdirle izlemekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde ziyareti sırasında Özbek gençlerin Erdoğan'a hitaben "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaşasın Özbek-Türk dostluğu" sloganları da yer alıyor.

Klip, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, "Ata yurdunuzun kapıları siz ekselansları ve tüm Türk kardeşlerimiz için her zaman açıktır." sözleriyle sona eriyor.???????