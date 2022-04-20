Son dakika haber! OTOMOBİLİN STOP LAMBASINA UYUŞTURUCU GİZLEYEN SÜRÜCÜYE GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! OTOMOBİLİN STOP LAMBASINA UYUŞTURUCU GİZLEYEN SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, otomobilin stop lambasının içine uyuşturucu gizleyen sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, otomobilin stop lambasının içine uyuşturucu gizleyen sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.?nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. M.A.?nın kullandığı otomobil kent merkezinde polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada stop lambasının içine gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirildi. M.A., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title