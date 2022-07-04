Son dakika! OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TRAKTÖR İKİ PARÇAYA BÖLÜNDÜ: 3 YARALI Son dakika haberler: KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölünürken, 3 kişi de yaralandı. KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölünürken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunda meydana geldi. Muhammet Mustafa (22) yönetimindeki 06 CBY 734 plakalı otomobil, kavşakta dönmek isteyen Süleyman Çifçi (67) yönetimindeki 42 AEB 779 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör iki parçaya bölündü. Kazada traktör sürücüsü Süleyman Çifçi, otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa ve yanında bulunan Furkan Tokmak (21) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. İkiye bölünen traktör ise polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla yerinden kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika! OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TRAKTÖR İKİ PARÇAYA BÖLÜNDÜ: 3 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.