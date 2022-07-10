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Son dakika! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Son dakika! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ferman yönetimindeki 34 DVV 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Ferman ile yanındaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde ambulans bekleyen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Ferman doktorların tüm çabası9n karşın kurtarılamadı. Mehmet Ferman'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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