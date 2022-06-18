Son dakika gündem: Otomobil emniyet şeridindeki kamyonete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi: Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Emrullah Özan'ın kullandığı 06 MKD 96 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Soğukçam mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 55 AGH 371 plakalı kamyonete çarptı. Otomobilin savrularak yolun ortasında durduğu kazada kamyonet ise tarlaya düştü. Kazada sürücü Özan'ın eşi Nuriye Özan (63) hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Özan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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