Son Dakika | OTOMOBİL ÇARPMASIYLA YARALANDI, HASTANEDE ÖLDÜ

AĞRI (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpmasıyla yaklaşık 20 metre savrulan Adnan Taş (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Van-Ağrı kara yolu üzerinde bulunan Karataşlar mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Adnan Taş'a, C.Y.,'nin kullandığı 17 AAH 703 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre uzağa fırlayan Taş, ağır yaralandı. Kazayı görenler 112'yi arayarak bilgi verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Taş'ı ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.