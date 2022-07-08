Otogarda yoğunluk; polis denetim yaptı ARİFE günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda adım atacak yer kalmadı. ARİFE günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda adım atacak yer kalmadı. Bilet almaya son güne bırakan birçok kişi otobüs firmalarında bilet aradı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise otobüs şoförlerine sürüş güvenliği hakkında bilgilendirmede bulundu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Peronlarda adım atacak yer kalmadı. Bilet almayı son güne bırakan bazı vatandaşlar ise otobüs firmalarında bilet aradı. Otobüs firmaları vatandaşların taleplerini karşılayabilmek adına ek seferler koydu. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise şoförleri ve yolcuları emniyet kemerinin önemi, hırsızlıktan ve dolandırıcılıktan korunmanın yolları hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekipler çocuklara bayram hediyesi olarak anahtarlık dağıttı. "BİLET ARIYORUM" Ailesinin yanında gidecek olan Ekrem Kemal, " Zonguldak'a gidiyorum. Bilet almayı son güne bıraktım. Şimdi bilet arıyorum. Zonguldak beş saat sürüyor. 420 liraya bir tane buldum. Bir de 380 liraya var. İki tane bilet bulabildim. Arıyorum daha uygun bulabilirsem alacağım" ifadelerini kullandı. Bilet almayı son güne bırakan Özlem Aksu ise, "Maalesef bilet bulamıyorum. Onun için geziyoruz. Son gün belli oldu gideceğimiz. Ondan sonra şimdi bakıyoruz. Bir de Keşan yakın yer, 2-3 saatlik yol 200 lira" diye konuştu. Hüseyin Demirel ise "Şanlıurfa'ya gidiyorum, bayram dolayısıyla fiyatlar çok yüksek. Geçen yıl uygundu ama bu yıl her şey zamlı" dedi. "GÜNDE 1500 ARAÇ ÇIKMIŞTIR" Otobüs firmasında çalışan Alaattin Çendek de "Pandemiden yeni çıktık. Bu ikinci bayramımız, haliyle yoğunluk var. Ana arterler dolu ilave olarak devam eden turizm araçları devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 2500-3000 civarı araç çıkarken bu yıl ise 1500 civarı araba çıkmıştır otogardan" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Demokrasi Güncel Haberler

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