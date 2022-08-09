Son Dakika | Otobüsün yolda açılan bagaj kapağı, yayaya çarptı; o anlar kamerada Edinilen son dakika haberine göre BARTIN'da kaldırımdaki H.A. (23), seyir halinde olan halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağının çarpmasıyla yaralandı. BARTIN'da kaldırımdaki H.A. (23), seyir halinde olan halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağının çarpmasıyla yaralandı. Kaza anı, kameraya yansıdı. Kaza, dün akşam Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına, seyir halindeki özel halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağı çarptı. H.A., yola düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, H.A.'yı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar Güncel Haberler Son Dakika

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