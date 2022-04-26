Son dakika: Otobüs altında kalan patenli çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı (2)

ANTALYA (DHA) - 'BU TÜR OLAYLARLA HER GÜN KARŞILAŞIYORUZ'

Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, her 10 araçtan birine patenli çocukların tutunduğunu belirterek, "Gerek ailelerimize, gerek ilgili emniyet kuvvetlerine, gerekse valiliğimize bu konuda tedbir alınması konusunda sürekli sosyal medyadan paylaşımlar yaptık. Bugün gelinen noktada, dün akşam saatlerinde adeta freni patlak kamyon misali bu iş gidiyordu. Kaza dün oldu ve 13 yaşında bir kardeşimiz, evladımız hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzgünüz ve inşallah bu tür olaylarla karşılaşmayız. Bu konularda tedbir alınır, bu tür olaylarla her gün karşılaşıyoruz. Esnafımız, 'Aracımızın arkasında patenli var, ne yapayım?' diyerek sürekli bizi arıyor. Biz de 'Durdur, arabayı kovala' dediğimizde, arabalarımızın camını kırıyorlar ya da kaçıp tekrar geliyorlar" dedi.

Bu arada, Emir Aydın'ın hayatını kaybettiği günün akşamında patenli çocukların şehrin başka noktalarında otobüslere tutunarak gittiği anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.