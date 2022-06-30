Son Dakika | Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı - Haberler

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Son Dakika | Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Son Dakika | Osmaniye'de yere düşen leylek yavrusunu itfaiye yuvasına bıraktı

Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Çınar köyünde telefon direği üzerindeki yuvadan leylek yavrusu düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yerden aldıkları leylek yavrusunu merdiven yardımıyla ulaştıkları yuvaya tekrar bıraktı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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