Son dakika... Osmaniye'de yayla evlerinden hırsızlık iddiasına 3 gözaltı - Haberler

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Son dakika... Osmaniye'de yayla evlerinden hırsızlık iddiasına 3 gözaltı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Son dakika... Osmaniye'de yayla evlerinden hırsızlık iddiasına 3 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Kadirli ilçesinde, yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kadirli ilçesinde, yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı yaylalardaki evlerden çeşitli malzemeler çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler U.B, R.Ş. ve A.A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, çalıntı olduğu iddia edilen malzemeler ele geçirildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Haberler

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