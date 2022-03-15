Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de park halindeki otomobilde çıkan ve 2 araca daha sıçrayan yangın hasara yol açtı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de park halindeki otomobilde çıkan ve 2 araca daha sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki otoparka park edilen 80 GV 523 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Alevler, otomobilin yakınındaki 80 ET 800 plakalı tır ve 80 DT 505 plakalı otomobile de sıçradı.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye, araçlardaki yangını söndürdü.

Araçlarda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü

Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü

Son dakika: Osmaniye'de park halindeki 3 araç yangında hasar gördü

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title