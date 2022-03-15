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Son dakika haberi! Özel eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Son dakika haber: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yangın çıkan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde hasar meydana geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yangın çıkan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde hasar meydana geldi.

Şehit Kemal Keskin Mahallesi Deliçay Sokak'ta, engelli çocuklara hizmet veren merkezde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi! Özel eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi! Özel eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi! Özel eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi! Özel eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi! Özel eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Ersin Şimşek - Güncel

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