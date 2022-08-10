Son Dakika | Osmaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberler: Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Akdam köyü Evciler mevkisindeki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Güncel AA / Menderes Özat Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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