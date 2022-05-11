Son dakika: OSMANİYE'DE MEVSİMLİK İŞÇİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ, 15 YARALI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında E90 Otoyolu Düziçi ilçesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye mevsimlik işçi taşıyan Mehmet Sait A. idaresindeki 01 KL 831 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çıktı. Araç bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sürücü ile birlikte 6'sı çocuk 15 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye ve Düziçi'ndeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım bir süreliğine kontrollü bir şekilde sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel