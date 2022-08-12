Son Dakika | Osmaneli'nde apartmanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir apartmanda çıkan ve iki katta etkili olan yangın söndürüldü. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir apartmanda çıkan ve iki katta etkili olan yangın söndürüldü. Camikebir Mahallesi Şehit Fehim Yavaş Sokağı'nda 4 katlı bir binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarından dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri, son katın balkonundaki yaşlı kadını fark ederek dışarı çıkarttı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen ve iki katta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Güncel AA / Zeki Ceyhan Osmaneli Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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