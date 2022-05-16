Son dakika: Orman yangınlarıyla mücadele için Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Orman yangınlarıyla mücadele için Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Orman yangınlarıyla mücadele için Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre TÜRKİYE'de bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boeing imalatı 2 Chinook söndürme helikopteri, kargo uçağıyla Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TÜRKİYE'de bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boeing imalatı 2 Chinook söndürme helikopteri, kargo uçağıyla Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Bu sezon Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boing imalatı Chinook söndürme helikopterleri, CMC Savunma Sanayi A.Ş. tarafından Türkiye'ye getirilmeye başlandı. 10 adet olması planlanan helikopterlerden 2'si, Çorlu Atatürk Havalimanı'na, Antonov 124 tipi kargo uçağıyla getirildi. Palleri sökülmüş olarak An-124'ten indirilen, biri Model 234 diğeri de Model 107 serisi helikopterler, montaj ve testlerin ardından kullanılacağı noktalara götürülecek.Helikopterler, ağır taşıma kapasitesi ile ilk olarak geçen yıl kullanılmıştı. Boeing imalatı, Chinook serisi ağır yük helikopterlerinden yangın söndürme operasyonunda Orman Genel Müdürlüğü, büyük verim almıştı. Çift motorlu, ağır tonajlı yangın söndürme olarak bilenen, dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook'un, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında da kullanılabildiği belirtildi. Çorlu Atatürk Havalimanı'na inen 2 helikopterin ardından gün içinde 3 helikopterin daha getirileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Atatürk Havalimanı, Savunma Sanayi, Türkiye, Çorlu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title