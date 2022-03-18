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Son dakika haber... İş yeri yangınıyla ilgili yakalanan şüpheli salıverildi

AA - Güncel
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Son dakika haberleri: Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Kaledere Mahallesi'nde 20 Temmuz Caddesi'nde Ömer Kuru'ya ait ayakkabı mağazasında dün gece saatlerinde çıkan yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı Ç.Ü'nün gerçekleştirdiğini tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... İş yeri yangınıyla ilgili yakalanan şüpheli salıverildi

Son dakika haber... İş yeri yangınıyla ilgili yakalanan şüpheli salıverildi

Son dakika haber... İş yeri yangınıyla ilgili yakalanan şüpheli salıverildi

AA / Güncel

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