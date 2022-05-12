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Son dakika... Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Son dakika... Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Onur Ovalı'ya, bir kişi tarafından silahla 2 el ateş edildi.

Ayağından yaralanan Ovalı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği belirtilen C.E'nin, olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Hisarcık, Ünye, Ordu, Güncel, Haberler

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