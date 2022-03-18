Son dakika: Ordu'da şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi

Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Vali Tuncay Sonel, kentteki bir restoranda düzenlenen yemek programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunan programda konuşan Vali Sonel, şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sonel, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılında bu toprakları vatan yapan ecdadı, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitleri, kahraman gazileri rahmetle, saygıyla, minnetle ve şükranla andığını söyledi.

Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğuna işaret eden Sonel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişten günümüze kadar bu topraklar ve al bayrağımıza nice şehitler verdik, hala da vermekteyiz. Allah'a hamd olsun kahraman güvenlik güçlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sayın Bakanımızın da büyük destekleri ile ülkemizin tüm kurumlarıyla teröristle mücadele son yıllarda çok başarılı sonuçlar aldı. Ülkemizin en ücra köşesine kadar her yerde şu an bir huzur iklimi hakim. Terörün huzursuz edici durumu kalmamış durumda. Bu uğurda görev yapan tüm kahraman güvenlik güçlerimizi burada bir kez daha şükranla anıyorum."

İl genelinde 399 şehit ailesi, 522 gazinin olduğunu anlatan Sonel, devlet olarak her daim şehit aileleri ve kahraman gazilerin yanında olduklarını kaydetti.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.