Son dakika: Ordu'da otomobilin takla attığı kazada baba öldü, kızı yaralandı - Haberler

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Son dakika: Ordu'da otomobilin takla attığı kazada baba öldü, kızı yaralandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika: Ordu'da otomobilin takla attığı kazada baba öldü, kızı yaralandı

Son dakika haberler: Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba öldü, kızı ağır yaralandı.

FATSA, ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba öldü, kızı ağır yaralandı.

İslamdağ Mahallesi mevkisinde Osman Çakmakoğlu'nun (44) kullandığı 52 AAU 217 plakalı otomobil takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çakmakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün ağır yaralanan kızı Dilanur Çakmakoğlu (16) Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Osman Çakmakoğlu'nun aracıyla kızını doktora götürdüğü öğrenildi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

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