Son dakika haberleri: İtfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı Son dakika haberler: Ordu'da görevden dönen itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Ordu'da görevden dönen itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Coşkun Ev yönetimindeki 52 KA 6123 plakalı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde yol kenarındaki çamura batarak devrildi. Kazada yaralanan itfaiye eri Yakup Pusat, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekibinin, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Karapınar Mahallesi'ndeki su basan iş yerlerine müdahaleden döndüğü öğrenildi. AA / Hayati Akçay - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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