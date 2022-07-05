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Son Dakika | Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Son Dakika | Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Son dakika haberleri: Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu tabancayla vurularak öldürüldü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Altınordu Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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