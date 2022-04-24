Odessa'da bombardıman sonrası kurtarma çalışmaları

Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik dün düzenlenen Rus bombardımanında enkaz altında kalanlara yönelik kurtarma çalışmaları devam etti.

Ülkenin Moldova sınırına yakın liman kenti Odessa, dün Rus bombalarının hedefi oldu. Son açıklamaya göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkazdan 2 kişinin kurtarıldığını, 86 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel