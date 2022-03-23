Son dakika... Ödemiş'te yangında zarar gören alana fidan dikildi

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınında zarar gören alana, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidan dikildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce 2020-2021 yıllarında Ahrandı mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören 24 hektarlık alanın ağaçlandırılması için etkinlik düzenlendi.

Bölgeye, Ödemiş Orman İşletme Şefliği, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan grup tarafından 300 fıstık çamı fidanı dikildi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, "Yaklaşık 24 hektarlık bu alan iki yıl önce yangın nedeniyle tahrip olmuştu. Orman teşkilatımız bu sene yaptığı çalışmalarla yaklaşık 14 bin tane fidan dikimi yapıldı. Bugünde öğrencilerimizle tüm kamu kurumlarımızla son etabını gerçekleştirerek 300 adet fıstık çamı dikimi gerçekleştirdik." dedi.