Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü - Haberler

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Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, Bell Boeing V-22 isimli bir helikopterden dönüştürülmüş bir savaş uçağının dün saat 18.00 sularında "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın öldüğünü söyledi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Norveç, Savaş, Güncel, Haberler

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