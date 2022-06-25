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Son dakika! Norveç'te bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Son dakika! Norveç'te bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Norveç'in başkenti Oslo'da günün erken saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'da günün erken saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay, Oslo'da LGBT'lilerin uğrak mekanı olarak bilinen bir barın çıkışında meydana geldi.

Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, elinde çanta taşıyan bir adamın bara yaklaştığını ve daha sonra çantadan çıkardığı silahla ateş etmeye başladığını ifade etti.

Emniyet sözcüsü Tore Barstad, saldırının failinin yakalandığını ve olayla ilgili başka şüphelinin bulunmadığına inandıklarını aktardı.

Öte yandan saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ancak "terör saldırısı" olma ihtimalinin değerlendirildiği kaydedildi.

Saldırıdan sonra Oslo'da bugün yapılacak "LGBT Onur Yürüyüşü" iptal edildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gece Oslo'daki London Pub'ın önünde gerçekleşen silahlı saldırı, masum insanlara yönelik acımasız ve derinden sarsıcı bir saldırıydı." ifadesini kullandı.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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