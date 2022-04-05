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Nisa bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Nisa bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti

Pendik'te annesi tarafından terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annesi olduğu Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te annesi tarafından terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annesi olduğu Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek olduğu ihbarına giden 112 ekibinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, aç olduğunu fark ettiği bebeği emzirmiş ve bebeğe Nisa Mihriban ismini vermişti. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen bebek, durumunun kötüye gitmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulan Nisa bebekten bu sabah acı haber geldi. Nisa Bebek'in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pendik, Bebek, 112, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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