Son dakika... Nijerya'nın Zamfara eyaletinde "bireysel silahlanma" tartışması Gelen son dakika haberine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, bireysel silahlanma konusu vali ile polisi karşı karşıya getirdi. Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, bireysel silahlanma konusu vali ile polisi karşı karşıya getirdi. Zamfara Eyaleti Polis Komiseri Ayuba Elkana, yaptığı açıklamada, Eyalet Valisi Bello Matawalle'nin, silahlı çetelere karşı kendilerini savunması için halka bireysel silahlanma çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Elkana, bireysel silahlanmanın var olan çatışmaları artıracağı uyarısında bulundu. Ülkede ateşli silah ruhsatı yasağının devam ettiğini hatırlatan Elkana, ateşli silah sahibi olmak isteyenlere ruhsat vermeyi durdurduklarını belirtti. Zamfara Valisi Bello Matawalle, dün, eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunması için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Eyalet, beş yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak eyalette, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı. Nijerya'da eyaletlerdeki polis komiserleri federal hükümet tarafından atanırken, eyalet valileri seçimle iş başına geliyor. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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