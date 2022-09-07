Son Dakika | Nijerya'daki tren saldırısında kaçırılanlar için arabuluculuk yapan kişi Mısır'da yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 28 Mart'ta tren saldırısında kaçırılanların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan aktivist ve gazeteci Tukur Mamu, Mısır'da gözaltına alındı. Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 28 Mart'ta tren saldırısında kaçırılanların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan aktivist ve gazeteci Tukur Mamu, Mısır'da gözaltına alındı. Başkent Abuja merkezli Daily Trust'in haberine göre, Mamu, umre için Nijerya'dan Suudi Arabistan'a geçerken Mısır'ın başkenti Kahire'de İnterpol tarafından yakalandı. Kahire'de 24 saatten fazla gözaltında tutulan Mamu, Nijerya'ya geri gönderildi. Öte yandan, hükümet Mamu'nun neden yakalandığına dair henüz açıklama yapmadı. Mamu, Kaduna eyaletindeki tren istasyona düzenlenen saldırının ardından kaçırılanların serbest bırakılması için silahlı çete üyeleri, rehinelerin aileleri ve hükümet arasında arabuluculuk yapmıştı. Bu nedenle kimliği belirsiz kişilerden tehditler aldığını iddia eden Mamu, rehinelerin serbest bırakılması için arabuluculuk işinden geri çekileceğini duyurmuştu. Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi kayboldu Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa tren istasyonunda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu. Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi de yaralanmıştı. Hükümet, saldırının ardından kaçırılan 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti. Silahlı kişiler, 24 Temmuz'da yayımladıkları videoda, fidye ödenmediği müddetçe rehinelerin öldürüleceği tehdidinde bulunmuştu. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Hükümet Mısır Güncel Haberler Son Dakika

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