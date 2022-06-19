Son Dakika | Nijerya'da trafik kazası sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti. Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu A. Abiodun, yaptığı açıklamada, Niger eyaletindeki Minna-Bida kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüsün kamyonetle çarpıştığını ve ardından alev aldığını belirtti. Abiodun, kazada minibüste bulunan 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Abiodun, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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